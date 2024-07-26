Сара Мишель Геллар впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Сара Мишель Геллар, которую зрители знают по сериалу «Баффи — истребительница вампиров», появилась на премьере фильма «Девушка в бассейне» в Лос-Анджелесе. Актриса пришла поддержать своего мужа Фредди Принца-мл., который играет в картине главную роль.

Для мероприятия Геллар надела белое кружевное мини-платье и черные туфли на шпильках. Актриса дополнила образ нежным макияж и локонами.

В центре сюжета фильма «Девушка в бассейне» — успешный мужчина Томас. Он женат на Кристен (Моника Поттер), но при этом у героя есть молодая любовница.

Девушка приходит домой к Томасу в его день рождения. Вскоре ее обнаруживают мертвой в бассейне. В панике Томас прячет ее тело в сундуке на заднем дворе.

«Я люблю тебя. Но у меня есть семья», — говорит при этом герой.

Именинник пытается прийти в себя, но вдруг на вечеринке появляется муж его любовницы. Мужчина сообщает, что не может найти жену, а в приложении по вызову такси узнал, что в последний раз она была в доме Томаса.