Энн Хэтэуэй заметили отдыхающей на яхте в Греции

Энн Хэтэуэй засняли в купальнике во время отдыха на яхте. Актриса недавно приехала в Грецию вместе с семьей: мужем Адамом Шульманом и сыновьями — восьмилетним Джонатаном и четырехлетним Джеком.
Папарацци засняли звезду фильма «Один день» сидящей на палубе яхты в темном слитном купальнике и светлых брюках. Актриса собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.
Известно, что Хэтэуэй вместе с семьей отдыхает на роскошном морском судне, которое принадлежит Джанкарло Джамметти, соучредителю модного дома Valentino. Итальянский дизайнер в личном блоге опубликовал несколько совместных кадров с актрисой и ее семьей.
«О боже! Сколько сокровищ на одном фото! Два великих таланта вместе!!», «Меня всегда вдохновляла Энн Хэтэуэй. Мастер Валентино несомненно оценит то, что она находит время, чтобы побыть в его компании! Две иконы!» — писали пользователи сети.
Напомним, Энн Хэтэуэй — голливудская актриса, которую зрители знают по таким проектам, как «Дьявол носит "Prada"», «Как стать принцессой», «Война невест», «День святого Валентина» и другим.