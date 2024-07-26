Энн Хэтэуэй заметили отдыхающей на яхте в Греции

Энн Хэтэуэй засняли в купальнике во время отдыха на яхте. Актриса недавно приехала в Грецию вместе с семьей: мужем Адамом Шульманом и сыновьями — восьмилетним Джонатаном и четырехлетним Джеком.

<div id="vk_post_-122141110_31521"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31521", -122141110, 31521, 'CQtriIrflfzwwLW9MQHzPJDMqhQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Папарацци засняли звезду фильма «Один день» сидящей на палубе яхты в темном слитном купальнике и светлых брюках. Актриса собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Известно, что Хэтэуэй вместе с семьей отдыхает на роскошном морском судне, которое принадлежит Джанкарло Джамметти, соучредителю модного дома Valentino. Итальянский дизайнер в личном блоге опубликовал несколько совместных кадров с актрисой и ее семьей.