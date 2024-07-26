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26 июля 2024, новость

Энн Хэтэуэй заметили отдыхающей на яхте в Греции

Актриса вместе с семьей провела время на роскошной яхте

Энн Хэтэуэй засняли в купальнике во время отдыха на яхте. Актриса недавно приехала в Грецию вместе с семьей: мужем Адамом Шульманом и сыновьями — восьмилетним Джонатаном и четырехлетним Джеком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Папарацци засняли звезду фильма «Один день» сидящей на палубе яхты в темном слитном купальнике и светлых брюках. Актриса собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Известно, что Хэтэуэй вместе с семьей отдыхает на роскошном морском судне, которое принадлежит Джанкарло Джамметти, соучредителю модного дома Valentino. Итальянский дизайнер в личном блоге опубликовал несколько совместных кадров с актрисой и ее семьей.

«О боже! Сколько сокровищ на одном фото! Два великих таланта вместе!!», «Меня всегда вдохновляла Энн Хэтэуэй. Мастер Валентино несомненно оценит то, что она находит время, чтобы побыть в его компании! Две иконы!» — писали пользователи сети.

Напомним, Энн Хэтэуэй — голливудская актриса, которую зрители знают по таким проектам, как «Дьявол носит "Prada"», «Как стать принцессой», «Война невест», «День святого Валентина» и другим.

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