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26 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Яковлева, Кологривый, Хориняк в сериале-блокбастере про богатыря

Смотрите первый тизер сериального продолжения сказочной трилогии «Последний богатырь. Наследие»

Вышел первый тизер-трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие», рассказывающего о дальнейших событиях в сказочном Белогорье. Виктор Хориняк и Елена Яковлева вернулись к своим ролям. Среди новых исполнителей — Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд и другие.

Действие сериала происходит спустя 20 лет после событий фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Ивану уже исполнилось пятьдесят лет. У богатыря и Василисы есть две дочери: богатырка Марья и колдунья Софья. И все гладко и спокойно было бы в Белогорье, если бы не страшные видения колдуна Северина. Ему причудились напасти, которые могут обрушиться на волшебную страну. Чтобы спасти отца и Белогорье, Софья отправляется в современную Москву, а Марья остается сражаться со злом на сказочной родине.

«Сериал — самый настоящий блокбастер, — рассказала Александра Урсуляк, сыгравшая Василису,  — участие в нем принесло мне большое удовольствие, потому что редко когда на съемочной площадке бывает столько волшебства, чудес и трюков».

Режиссер Антон Маслов признался, что «в некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени», а «по бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России».

Ранее стало известно, что Татьяна Догилева предстала в роли Зеркальца, Виктора Сухорукова специально «уменьшили», а Никита Кологривый исполнил сразу две роли.

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится этой осенью в онлайн-кинотеатре Start.

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