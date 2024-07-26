Трейлер дня: Яковлева, Кологривый, Хориняк в сериале-блокбастере про богатыря

Вышел первый тизер-трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие», рассказывающего о дальнейших событиях в сказочном Белогорье. Виктор Хориняк и Елена Яковлева вернулись к своим ролям. Среди новых исполнителей — Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд и другие.
Действие сериала происходит спустя 20 лет после событий фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Ивану уже исполнилось пятьдесят лет. У богатыря и Василисы есть две дочери: богатырка Марья и колдунья Софья. И все гладко и спокойно было бы в Белогорье, если бы не страшные видения колдуна Северина. Ему причудились напасти, которые могут обрушиться на волшебную страну. Чтобы спасти отца и Белогорье, Софья отправляется в современную Москву, а Марья остается сражаться со злом на сказочной родине.
«Сериал — самый настоящий блокбастер, — рассказала Александра Урсуляк, сыгравшая Василису, — участие в нем принесло мне большое удовольствие, потому что редко когда на съемочной площадке бывает столько волшебства, чудес и трюков».
Режиссер Антон Маслов признался, что «в некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени», а «по бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России».
Ранее стало известно, что Татьяна Догилева предстала в роли Зеркальца, Виктора Сухорукова специально «уменьшили», а Никита Кологривый исполнил сразу две роли.
Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится этой осенью в онлайн-кинотеатре Start.