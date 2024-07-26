Трейлер дня: Яковлева, Кологривый, Хориняк в сериале-блокбастере про богатыря

Действие сериала происходит спустя 20 лет после событий фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Ивану уже исполнилось пятьдесят лет. У богатыря и Василисы есть две дочери: богатырка Марья и колдунья Софья. И все гладко и спокойно было бы в Белогорье, если бы не страшные видения колдуна Северина. Ему причудились напасти, которые могут обрушиться на волшебную страну. Чтобы спасти отца и Белогорье, Софья отправляется в современную Москву, а Марья остается сражаться со злом на сказочной родине.