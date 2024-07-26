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26 июля 2024, новость

Уволенная из «Мандалорца» актриса одержала победу в суде

Джина Карано требует нанять ее обратно для съемок в сериале и надеется восстановить свое имя
Джина Карано
Джина Карано | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса и боец MMA Джина Карано одержала первую победу в суде над корпорацией Disney. Об этом сообщает New York Post.

Cуд отклонил ходатайство компании о прекращении иска Карано. Актриса требует нанять ее обратно для съемок в сериале «Мандалорец», а также выплатить ей компенсацию 75 тысяч долларов. Карано отметила, что «растрогана до слез» решением суда и надеется восстановить свое имя.

В 2021 году студия Lucasfilm, принадлежащая Disney, отказалась от сотрудничества с Карано после того, как звезда сравнила США с Третьим рейхом. Актриса публично заявила, что политический климат страны напоминает обстановку во время гонений на евреев в Германии после прихода к власти нацистов в 1930-х годах.

В ответ Карано обвинила компанию в незаконном сокращении и дискриминации по половому признаку. Актриса заявила, что ее коллеги-мужчины тоже делились своим мнением по поводу политической ситуации и критиковали республиканцев. При этом публичные высказывания артистов никак не сказались на их карьере, а слова Карано были расценены как попытка разжечь ненависть, вследствие чего ее уволили.

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