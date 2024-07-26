Шэрон Стоун рассказала о своем главном страхе

Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Шэрон Стоун посетила благотворительный вечер в Каннах и в беседе с журналистами рассказала о своем главном страхе. Голливудская актриса призналась, что однажды Сильвестр Сталлоне поделился с ней своими переживаниями из-за сумасшедших поклонников, после чего у нее возникли тревожность и страх.

«Он сказала мне: “Ты идешь по улице, и все внезапно начинают опускать руки в карманы, и ты не знаешь, за ручку они хватаются или за пистолет”. И становится тревожно, потому что так делают все», — рассказала звезда «Основного инстинкта».

Она добавила, что боится умереть от рук фаната практически на протяжении всей своей карьеры. Особенно этот страх усилился после того, как в начале 2000-х годов Стоун перенесла инсульт, из-за которого чуть не умерла.

«В общественных местах постоянно возникает ощущение, что тебе все время нужно быть к чему-то готовым, ты не можешь расслабиться», — заключила знаменитость.