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26 июля 2024, новость

Кэти Холмс готова рассказать всю правду о разводе с Томом Крузом

Актриса хранила молчание 12 лет
Кэти Холмс и Том Круз
Кэти Холмс и Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Кэти Холмс заявила, что хочет рассказать о браке и разводе с Томом Крузом спустя 12 лет после расставания. Актриса готовится дать интервью Опре Уинфри.

По словам артистки, после 12-летнего молчания она решила озвучить свою версию развода. Более того, поклонники по-прежнему интересуются деталями разрыва.

«Кэти все еще нервничает при мысли о том, чтобы дать интервью, так как есть вещи, о которых она не может полностью рассказать, даже наедине. Том настолько загубил ее самооценку и способность доверять мужчинам, что без преувеличений, она предпочитает быть одинокой, лишь бы не нарваться на мужчину, подобного ему», — рассказал инсайдер.

Ранее Кэти Холмс показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике.

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