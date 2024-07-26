Кэти Холмс готова рассказать всю правду о разводе с Томом Крузом

«Кэти все еще нервничает при мысли о том, чтобы дать интервью, так как есть вещи, о которых она не может полностью рассказать, даже наедине. Том настолько загубил ее самооценку и способность доверять мужчинам, что без преувеличений, она предпочитает быть одинокой, лишь бы не нарваться на мужчину, подобного ему», — рассказал инсайдер.