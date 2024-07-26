Начались съемки новой «Фантастической четверки» Marvel

Стартовали съемки новой «Фантастической четверки» от киностудии Marvel. Исполнитель одной из главных ролей Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор 2») подтвердил это, опубликовав в соцсети фото с коллегами.
«Наша первая миссия», — написал актер, добавив эмодзи в виде синего сердца.
Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика (настоящее имя — доктор Рид Ричардс). Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия», «Корона») воплотит образ женщины-невидимки (Сью Шторм), Джозеф Куинн («Очень странные дела») — человека-факела (Джонни Шторм), Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») — Существа (Бен Гримм). Режиссером выступит Мэтт Шекман («ВандаВижен»).
Киностудия объявила основной актерский состав в минувший День святого Валентина — 14 февраля 2024 года. Премьера ленты запланирована на 25 июля 2025 года.
«Фантастическая четверка» — фильм, рассказывающий про команду супергероев. Главные герои — космонавты, которые подверглись воздействию космических лучей и обрели сверхъестественные способности. Рид Ричардс может растягивать свое тело до невообразимых размеров, его возлюбленная Сью Шторм способна становиться невидимой и создавать силовые поля. Ее брат — Джонни Шторм — воспламеняется и летает. Лучший друг Рида Ричардса Бен Гримм превращается в Существо — его тело составляют гигантские валуны. И он переживает из-за такой внешности.
Согласно данным инсайдеров, антагонистом в новой картине выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер Бардем («Дюна», «Ешь, молись, люби»). В июне президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги подтвердил, что действие картины будет происходить в 1960-х годах в Нью-Йорке.
Это не первая экранизация «Фантастической четверки». Первая была снята режиссером Олеем Сэссоном в 1994 году, но так и не вышла на экраны. В 2005 году вышел крупнобюджетный фильм Тима Стори «Фантастическая четверка» от студии 20th Century Fox. Главные роли исполнили Джессика Альба, Йоан Гриффит, Крис Эванс, Майкл Чиклис и Джулиан Макмэхон. Несмотря на смешанные отзывы и не очень успешные сборы, спустя два года он получил сиквел — «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера».
В 2015 году историю переснял режиссер Джош Транк. В блокбастере снялись Майлз Теллер в роли Рида Ричардса, Кейт Мара в роли Сью Шторм, Майкл Б. Джордан в роли Джонни Шторма, Джейми Белл в роли Бена Грима и Тоби Кеббелл в роли Доктора Дума. Производство второй части было отменено после провала фильма в прокате — он заработал чуть больше $167 млн при бюджете в $120 млн.