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26 июля 2024, новость

Начались съемки новой «Фантастической четверки» Marvel

Актер Педро Паскаль опубликовал фото со старта съемок новой «Фантастической четверки»
Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, фото: соцсети
Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, фото: соцсети

Стартовали съемки новой «Фантастической четверки» от киностудии Marvel. Исполнитель одной из главных ролей Педро ПаскальОдни из нас», «Гладиатор 2») подтвердил это, опубликовав в соцсети фото с коллегами.

«Наша первая миссия», — написал актер, добавив эмодзи в виде синего сердца.

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика (настоящее имя — доктор Рид Ричардс). Ванесса КирбиМиссия невыполнима: Последствия», «Корона») воплотит образ женщины-невидимки (Сью Шторм), Джозеф КуиннОчень странные дела») — человека-факела (Джонни Шторм), Эбон Мосс-БакракМедведь») — Существа (Бен Гримм). Режиссером выступит Мэтт ШекманВандаВижен»).

Киностудия объявила основной актерский состав в минувший День святого Валентина — 14 февраля 2024 года. Премьера ленты запланирована на 25 июля 2025 года.

«Фантастическая четверка» — фильм, рассказывающий про команду супергероев. Главные герои — космонавты, которые подверглись воздействию космических лучей и обрели сверхъестественные способности. Рид Ричардс может растягивать свое тело до невообразимых размеров, его возлюбленная Сью Шторм способна становиться невидимой и создавать силовые поля. Ее брат — Джонни Шторм — воспламеняется и летает. Лучший друг Рида Ричардса Бен Гримм превращается в Существо — его тело составляют гигантские валуны. И он переживает из-за такой внешности.

Согласно данным инсайдеров, антагонистом в новой картине выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер БардемДюна», «Ешь, молись, люби»). В июне президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги подтвердил, что действие картины будет происходить в 1960-х годах в Нью-Йорке.

Это не первая экранизация «Фантастической четверки». Первая была снята режиссером Олеем Сэссоном в 1994 году, но так и не вышла на экраны. В 2005 году вышел крупнобюджетный фильм Тима Стори «Фантастическая четверка» от студии 20th Century Fox. Главные роли исполнили Джессика Альба, Йоан Гриффит, Крис Эванс, Майкл Чиклис и Джулиан Макмэхон. Несмотря на смешанные отзывы и не очень успешные сборы, спустя два года он получил сиквел — «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера».

В 2015 году историю переснял режиссер Джош Транк. В блокбастере снялись Майлз Теллер в роли Рида Ричардса, Кейт Мара в роли Сью Шторм, Майкл Б. Джордан в роли Джонни Шторма, Джейми Белл в роли Бена Грима и Тоби Кеббелл в роли Доктора Дума. Производство второй части было отменено после провала фильма в прокате — он заработал чуть больше $167 млн при бюджете в $120 млн.

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Фантастическая четверка
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Michael B. Jordan
Майлз Теллер
Miles Teller
Джейми Белл
Jamie Bell
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
Мэтт Шекман
Matt Shakman
Джозеф Куинн
Джозеф Куинн
Joseph Quinn
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
Джессика Альба
Jessica Alba
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Фантастическая четверка
Джулиан МакМэхон
Джулиан МакМэхон
Julian McMahon
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Michael Chiklis
Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Ebon Moss-Bachrach
Джош Транк
Josh Trank
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Крис Эванс, первое место
Крис Эванс
Chris Evans
Фантастическая четверка
Тим Стори
Tim Story
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