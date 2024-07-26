Начались съемки новой «Фантастической четверки» Marvel

Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, фото: соцсети

Стартовали съемки новой «Фантастической четверки» от киностудии Marvel. Исполнитель одной из главных ролей Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор 2») подтвердил это, опубликовав в соцсети фото с коллегами.

«Наша первая миссия», — написал актер, добавив эмодзи в виде синего сердца.

Киностудия объявила основной актерский состав в минувший День святого Валентина — 14 февраля 2024 года. Премьера ленты запланирована на 25 июля 2025 года.

«Фантастическая четверка» — фильм, рассказывающий про команду супергероев. Главные герои — космонавты, которые подверглись воздействию космических лучей и обрели сверхъестественные способности. Рид Ричардс может растягивать свое тело до невообразимых размеров, его возлюбленная Сью Шторм способна становиться невидимой и создавать силовые поля. Ее брат — Джонни Шторм — воспламеняется и летает. Лучший друг Рида Ричардса Бен Гримм превращается в Существо — его тело составляют гигантские валуны. И он переживает из-за такой внешности.