48-летняя Шарлиз Терон пришла на гала-ужин в мини-платье

Актриса Шарлиз Терон стала гостьей светской вечеринки Prelude To The Olympics от LVMH. Об этом сообщает Hello.
48-летняя Терон предпочла для выхода белоснежное мини-платье. Образ дополнили серебряные босоножки и клатч. Волосы ей уложили в низкий пучок и выпустили передние пряди.
Гостями гала-ужина также стали Зендая, Джереми Аллен Уайт, Серена Уильямс и другие.
Шарлиз Терон ни разу не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. У Шарлиз Терон есть двое приемных детей. В 2012 году она усыновила мальчика Джексона, а в 2015-м — девочку по имени Августа.
Несколько недель назад актрису заметили на публике. Шарлиз Терон отправилась на детский баскетбольный матч. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она вышла на улицу без макияжа и укладки.