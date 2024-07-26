Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 июля 2024, новость

48-летняя Шарлиз Терон пришла на гала-ужин в мини-платье

Актриса посетила вечеринку в честь открытия Летних Олимпийских игр в Париже

Актриса Шарлиз Терон стала гостьей светской вечеринки Prelude To The Olympics от LVMH. Об этом сообщает Hello.

48-летняя Терон предпочла для выхода белоснежное мини-платье. Образ дополнили серебряные босоножки и клатч. Волосы ей уложили в низкий пучок и выпустили передние пряди.

Гостями гала-ужина также стали Зендая, Джереми Аллен Уайт, Серена Уильямс и другие.

Шарлиз Терон ни разу не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. У Шарлиз Терон есть двое приемных детей. В 2012 году она усыновила мальчика Джексона, а в 2015-м — девочку по имени Августа.

Несколько недель назад актрису заметили на публике. Шарлиз Терон отправилась на детский баскетбольный матч. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она вышла на улицу без макияжа и укладки.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь