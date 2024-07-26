Филипп Киркоров показал себя в перьях и стразах на съемках «Братьев»

Филипп Киркоров вышел на связь с поклонниками из Сочи, где сейчас проходят съемки фильма «Братья», в котором артист играет главную роль. Певец появился на съемочной площадке в перьях и стразах и рассказал, как проходит работа над созданием комедии.

«У нас сегодня 12-й день съемок. Мы в Сочи. Водопады. Красиво все здесь. Вот Марк — наш режиссер, гений наш. Ну и я — звезда этого фильма. Тут еще Дорохов где-то мечется, но я главная звезда... После него», — заявил артист.

В фильме «Братья» он играет самого себя, а также брата сочинского бездельника и дамского угодника Славика, в которого перевоплотится Денис Дорохов.

По сюжету, Славику врачи ставят страшный диагноз. Помочь ему может только внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров.

Ради встречи с популярным родственником Славик разрабатывает план, похищает звезду и вовлекает брата в невероятные приключения. Им предстоит столкнуться с дикими медведями, познакомиться с язычниками и экстремальным выживанием в лесу.