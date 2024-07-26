СМИ: в США госпитализировали Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейн | Источник: Legion-Media.ru

Отбывающий наказание американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был помещен в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке с диагнозом COVID-19 и двусторонней пневмонией. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на его представителя и консультанта по тюремным вопросам Крейга Ротфельда.

Согласно заявлению Ротфельда, Вайнштейна госпитализировали из-за множества проблем со здоровьем. Он уточнил, что продюсера отправили в больницу для лечения диабета, повышенного давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также ряда других заболеваний.

«Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на COVID-19, и он заболел двусторонней пневмонией», — заявил Ротфельд.

Суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам заключения в феврале 2020 года за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В 2022 году еще один суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку 16 лет заключения за изнасилование.