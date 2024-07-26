Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 июля 2024, новость

СМИ: в США госпитализировали Харви Вайнштейна

Осужденный американский кинопродюсер попал в больницу с COVID-19 и двусторонней пневмонией
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн | Источник: Legion-Media.ru

Отбывающий наказание американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был помещен в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке с диагнозом COVID-19 и двусторонней пневмонией. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на его представителя и консультанта по тюремным вопросам Крейга Ротфельда.

Согласно заявлению Ротфельда, Вайнштейна госпитализировали из-за множества проблем со здоровьем. Он уточнил, что продюсера отправили в больницу для лечения диабета, повышенного давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также ряда других заболеваний.

«Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на COVID-19, и он заболел двусторонней пневмонией», — заявил Ротфельд.

Суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам заключения в феврале 2020 года за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В 2022 году еще один суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку 16 лет заключения за изнасилование.

Ранее сообщалось, что суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Harvey Weinstein
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь