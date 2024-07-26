Фанаты придумали неожиданную теорию о сюжете фильма «Интерстеллар»

Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар»

Фанаты Кристофера Нолана спустя десять лет после премьеры фильма «Интерстеллар» нашли намеки на скрытый смысл картины. Видео с неожиданной теорией набрало более десяти миллионов просмотров в социальной сети X (бывший Twitter).

Суть теории, придуманной пользователем, заключается в том, что на самом деле главный герой фильма Купер ушел из жизни в результате авиакатастрофы на первой минуте фильма. Все остальные события картины — это мытарства его души, а в финале картины он обретает покой в раю.

Такой взгляд на сюжет блокбастера основан на том, что один и тот же кадр крыла космического корабля в начале фильма повторяется в тот момент, когда персонаж Мэттью Макконахи путешествует в космическом пространстве. В комментариях к публикации предположили, что культовая сцена звонка из космоса Купера своей дочери, которая успела повзрослеть, в таком контексте может символизировать молитвенное обращение людей к своим ушедшим родственникам.

«Интерстеллар» — научно-фантастический фильм 2014 года, снятый режиссером Кристофером Ноланом. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, когда людям из-за проблем с климатом приходится искать способы покинуть Землю и колонизировать другие миры. Известно, что во время съемок фильма было сделано настоящее научное открытие.