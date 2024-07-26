Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 июля 2024, новость

Фанаты придумали неожиданную теорию о сюжете фильма «Интерстеллар»

Фанаты Кристофера Нолана нашли скрытый смысл в сюжете фильма «Интерстеллар»
интерстеллар
Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар»

Фанаты Кристофера Нолана спустя десять лет после премьеры фильма «Интерстеллар» нашли намеки на скрытый смысл картины. Видео с неожиданной теорией набрало более десяти миллионов просмотров в социальной сети X (бывший Twitter).

Суть теории, придуманной пользователем, заключается в том, что на самом деле главный герой фильма Купер ушел из жизни в результате авиакатастрофы на первой минуте фильма. Все остальные события картины — это мытарства его души, а в финале картины он обретает покой в раю.

Такой взгляд на сюжет блокбастера основан на том, что один и тот же кадр крыла космического корабля в начале фильма повторяется в тот момент, когда персонаж Мэттью Макконахи путешествует в космическом пространстве. В комментариях к публикации предположили, что культовая сцена звонка из космоса Купера своей дочери, которая успела повзрослеть, в таком контексте может символизировать молитвенное обращение людей к своим ушедшим родственникам.

«Интерстеллар» — научно-фантастический фильм 2014 года, снятый режиссером Кристофером Ноланом. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, когда людям из-за проблем с климатом приходится искать способы покинуть Землю и колонизировать другие миры. Известно, что во время съемок фильма было сделано настоящее научное открытие.

При этом, помимо научно-фантастической основы, в сюжете фильма присутствуют сюрреалистичные моменты, когда главный герой путешествует по пятому измерению внутри черной дыры.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
Интерстеллар
Мэттью Макконахи
Matthew McConaughey
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь