Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 июля 2024, новость

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя показала фигуру в кроп-топе

Дева Кассель появилась на обложке журнала Elle
Дева Кассель, фото: соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимки обложки журнала появились в соцсети.

19-летняя модель Дева Кассель позировала в розовом кроп-топе. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также нюдовый макияж с розовой помадой. Образ завершила золотая цепочка с подвеской. На страницах глянца она примерила брюки-клеш с бюстгальтером, кружевной кроп-топ, воздушное белое платье, полупрозрачную рубашку и накидку. Съемка проходила в лесу у воды.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Недавно знаменитость стала лицом выпуска журнала Vogue Taiwan. Дева Кассель позировала на обложке в красном мини-платье с открытыми плечами и кружевом.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дева Кассель
Дева Кассель
Deva Cassel
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь