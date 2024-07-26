Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя показала фигуру в кроп-топе

19-летняя модель Дева Кассель позировала в розовом кроп-топе. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также нюдовый макияж с розовой помадой. Образ завершила золотая цепочка с подвеской. На страницах глянца она примерила брюки-клеш с бюстгальтером, кружевной кроп-топ, воздушное белое платье, полупрозрачную рубашку и накидку. Съемка проходила в лесу у воды.