Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя показала фигуру в кроп-топе

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимки обложки журнала появились в соцсети.
19-летняя модель Дева Кассель позировала в розовом кроп-топе. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также нюдовый макияж с розовой помадой. Образ завершила золотая цепочка с подвеской. На страницах глянца она примерила брюки-клеш с бюстгальтером, кружевной кроп-топ, воздушное белое платье, полупрозрачную рубашку и накидку. Съемка проходила в лесу у воды.
Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».
Недавно знаменитость стала лицом выпуска журнала Vogue Taiwan. Дева Кассель позировала на обложке в красном мини-платье с открытыми плечами и кружевом.