43-летняя Джессика Альба станцевала в крошечном бикини

Американская актриса Джессика Альба станцевала в купальнике. Ее снимки опубликовал Hola после удаления из соцсетей.
43-летняя актриса позировала в черном крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Поверх купальника она накинула рубашку. Джессика Альба показала видео танцев в TikTok, однако через несколько часов после публикации удалила без объяснения причин.
Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.
Недавно Джессика Альба стала лицом выпуска журнала Elle India. Актриса предстала на обложке журнала в элегантном образе. Она надела золотое облегающее платье-макси с открытой спиной Manish Malhotra, которое было расшито бисером.
Ранее Джессика Альба впервые за долгое время вышла на публику с подросшими дочерьми.