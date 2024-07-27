Сериал на выходные: детектив, пропитанный любовью к жизни и вкусной еде

Героиня британского детективного сериала «Следствие ведет миссис Сидху» — невероятно жизнерадостная и весьма проницательная вдова индийского происхождения. После смерти мужа она создала небольшой сервис по доставке готовой еды, где нашла применение своему кулинарному таланту. Но у милейшей дамы есть еще одна страсть — она обожает раскрывать тайны. И это ее умение пригодится местной полиции.

Сюжет начинается с того, что в элитном фитнес-клубе происходит двойное убийство. Миссис Сидху, которая как раз привезла туда угощение для вечеринки, цепким взглядом замечает пару важных деталей.

Меланхоличный инспектор полиции Бертон поначалу отмахивается от лезущей не в свое дело поварихи. Но когда догадки миссис Сидху оказываются верны, проникается к ней доверием. Отныне детектива, напоминающего грустного бассет-хаунда, и веселую сыщицу ждут великие дела.