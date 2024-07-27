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27 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: детектив, пропитанный любовью к жизни и вкусной еде

Рассказываем о приправленном острыми специями сериале «Следствие ведет миссис Сидху», где наблюдательная сыщица-кулинарка помогает полиции распутывать преступления

Героиня британского детективного сериала «Следствие ведет миссис Сидху» — невероятно жизнерадостная и весьма проницательная вдова индийского происхождения. После смерти мужа она создала небольшой сервис по доставке готовой еды, где нашла применение своему кулинарному таланту. Но у милейшей дамы есть еще одна страсть — она обожает раскрывать тайны. И это ее умение пригодится местной полиции.

Сюжет начинается с того, что в элитном фитнес-клубе происходит двойное убийство. Миссис Сидху, которая как раз привезла туда угощение для вечеринки, цепким взглядом замечает пару важных деталей.

Меланхоличный инспектор полиции Бертон поначалу отмахивается от лезущей не в свое дело поварихи. Но когда догадки миссис Сидху оказываются верны, проникается к ней доверием. Отныне детектива, напоминающего грустного бассет-хаунда, и веселую сыщицу ждут великие дела.

Обаятельная героиня Миры Сайал — сердце этого приправленного имбирем и куркумой сериала. Миссис Сидху заражает любовью к жизни, расследованиям и вкусной еде и легко находит контакт не только со свидетелями преступлений, но и со зрителями.

Следствие ведет миссис Сидху
2023/Великобритания18+драмакомедиядетектив
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