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26 июля 2024, новость

Звезда «Кадетства» высказался о возвращении к роли Макарова

Актер Александр Головин согласился на съемки в возможном продолжении телехита

Актер Александр Головин посетил премьеру нового фильма со своим участием, спортивно-детективной драмы «В потоке трех стихий». Корреспондент Кино Mail поговорил со звездой сериала «Кадетство» и задал вопрос о его отношении к возможному возвращению к роли Максима Макарова.

«Я бы с удовольствием согласился», — заявил Головин.

На вопрос о том, каким был бы его герой, мажор, отданный родителями в Суворовское на перевоспитание, сегодня, актер отметил: «Надо подумать над этим. Это большой процесс рабочий, актерский».

Актер появился на красной дорожке вместе с возлюбленной, Александрой Поповой. О помолвке пара объявила в мае 2023-го, а в июне этого года они подали заявление в ЗАГС. 

В ответ на вопрос о том, что он считает своей главной победой в жизни, Головин заявил: «Это моя супруга. Все, больше ничего нет».

Ранее Головин признался, что ревновал бы жену из-за съемок любовных сцен.

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