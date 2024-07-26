Звезда «Кадетства» высказался о возвращении к роли Макарова

Актер Александр Головин посетил премьеру нового фильма со своим участием, спортивно-детективной драмы «В потоке трех стихий». Корреспондент Кино Mail поговорил со звездой сериала «Кадетство» и задал вопрос о его отношении к возможному возвращению к роли Максима Макарова.

«Я бы с удовольствием согласился», — заявил Головин.

На вопрос о том, каким был бы его герой, мажор, отданный родителями в Суворовское на перевоспитание, сегодня, актер отметил: «Надо подумать над этим. Это большой процесс рабочий, актерский».

Актер появился на красной дорожке вместе с возлюбленной, Александрой Поповой. О помолвке пара объявила в мае 2023-го, а в июне этого года они подали заявление в ЗАГС.

В ответ на вопрос о том, что он считает своей главной победой в жизни, Головин заявил: «Это моя супруга. Все, больше ничего нет».