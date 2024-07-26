Мария Шукшина заявила, что ее отец мог умереть не своей смертью

Василий Шукшин в фильме «Они сражались за Родину» | Источник: Legion-Media.ru

25 июля отмечалось 95-летие со дня рождения знаменитого актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, который скончался в октябре 1974 года.

У Шукшина осталось три дочери: Екатерина от Виктории Софроновой, а актриса Лидия Федосеева-Шукшина родила от него Марию и Ольгу. Теперь между сестрами очень наряженные отношения. Они не перестают ссориться, но хранят теплую память об отце. Мария Шукшина признается, что ее папа был рассеянным и даже забыл коляску с ней у магазина однажды.

Она запомнила, что актер редко бывал дома. По ее словам, Василий Макарович регулярно ездил на съемки. Мария сетовала, что он много курил, а она пыталась его отучить от вредной привычки. Также артистка похвасталась, что знаменитый отец бросил выпивать, когда она появилась на свет.

В интервью Мария Шукшина раскрыла новую версию смерти режиссера. Василия Макаровича не стало на съемках фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», которые проходили в станице Клетской Волгоградской области.

«Оказывается, Сергей Федорович Бондарчук после того, как Василия Шукшина не стало, перестал пить кофе. У Бондарчука была твердая версия, что Шукшина именно при помощи кофе отравили. Версию про то, что отец не своей смертью умер, я и раньше слышала», — рассказала Мария Шукшина в интервью «АиФ».