Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 июля 2024, новость

Мария Шукшина заявила, что ее отец мог умереть не своей смертью

25 июля исполнилось 95 лет со дня рождения режиссера Василия Шукшина
Василий Шукшин в фильме «Они сражались за Родину»
Василий Шукшин в фильме «Они сражались за Родину» | Источник: Legion-Media.ru

25 июля отмечалось 95-летие со дня рождения знаменитого актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, который скончался в октябре 1974 года.

У Шукшина осталось три дочери: Екатерина от Виктории Софроновой, а актриса Лидия Федосеева-Шукшина родила от него Марию и Ольгу. Теперь между сестрами очень наряженные отношения. Они не перестают ссориться, но хранят теплую память об отце. Мария Шукшина признается, что ее папа был рассеянным и даже забыл коляску с ней у магазина однажды.

Она запомнила, что актер редко бывал дома. По ее словам, Василий Макарович регулярно ездил на съемки. Мария сетовала, что он много курил, а она пыталась его отучить от вредной привычки. Также артистка похвасталась, что знаменитый отец бросил выпивать, когда она появилась на свет.

В интервью Мария Шукшина раскрыла новую версию смерти режиссера. Василия Макаровича не стало на съемках фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», которые проходили в станице Клетской Волгоградской области.

«Оказывается, Сергей Федорович Бондарчук после того, как Василия Шукшина не стало, перестал пить кофе. У Бондарчука была твердая версия, что Шукшина именно при помощи кофе отравили. Версию про то, что отец не своей смертью умер, я и раньше слышала», — рассказала Мария Шукшина в интервью «АиФ».

По словам актрисы, она также слышала от Георгия Буркова и Николая Губенко, что Шукшин мог умереть не своей смертью. А вот версию с кофе дочь актера услышала впервые.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Василий Шукшин
Николай Губенко
Мария Шукшина
1 р.
Они сражались за Родину
шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Георгий Бурков
Сергей Бондарчук
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь