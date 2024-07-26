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26 июля 2024, новость

Данила Козловский вернулся в Россию

Актер сообщил о своем возвращении
Данила Козловский
Данила Козловский | Источник: PersonaStars

Актер Данила Козловский вернулся в Россию после того, как провел некоторое время за границей. Весной он был в Европе и США, а теперь сообщил в соцсетях о своем возвращении из Санкт-Петербурга.

В течение нескольких месяцев Козловский выступал с моноспектаклем «Фрэнк» на зарубежных сценах.

«Просто рандомная фотография невероятного города», — подписал снимок Козловский.

Поклонники актера поддержали его и написали, что с нетерпением ждут его новых работ в кино. Некоторые также удивились приезду знаменитости.

Напомним, что незадолго до этого Данила Козловский раскритиковал российское кино, назвав его «догоняющим». Однако он подчеркнул, что остается патриотом своей индустрии и с большой нежностью относится к людям, которые создают картины.

В мае 2023 актер заявил, что ушел в отпуск до конца года, все спектакли с его участием в России были отменены.

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