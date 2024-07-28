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28 июля 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Невероятные путешествия во времени в компании Лизы Кудроу, комедия про пир во время чумы и продолжение «Футурамы». Рассказываем про самые заметные сериальные новинки этой недели

«Бандиты во времени»

Познавательная и веселая прогулка по самым разным уголкам мировой истории ждет нас в приключенческом сериале «Бандиты во времени». Сюжет закручивается вокруг 11-летнего Кевина, чуточку занудного, но обаятельного фаната прошлого. Он  постоянно фонтанирует любопытными фактами обо всем на свете, чем изрядно раздражает окружающих. Но его обширные знания пригодятся, когда мальчишка будет волшебным образом перемещаться из одной эпохи в другую вместе с охотниками за сокровищами.

Сериал является ремейком одноименного фантастического фильма Терри Гиллиама 1981 года. Придумал его Тайка Вайтити вместе с соавтором по «Реальным упырям» Джемейном Клементом. Главная актерская приманка проекта — почти не изменившаяся со времен «Друзей» Лиза Кудроу в роли самонадеянной предводительницы шайки головорезов.

«Декамерон»

События «Декамерона» разворачиваются в Италии XIV века. Флоренцию охватила страшная болезнь — чума. Чтобы укрыться от напасти, несколько дворян и их слуг переселяются из зараженного города в загородную виллу со всеми удобствами. Богачи привыкли, что все их капризы моментально выполняются. Но в какой-то момент социальные рамки начинают стираться, и сладкая жизнь превращается в борьбу за выживание.

Кадр из сериала «Декамерон»
Кадр из сериала «Декамерон»

Комедийно-пандемийный сериал с язвительным юмором разбирает по косточкам высшее общество и в духе «Треугольника печали» размышляет о человеческой природе. В основе сюжета лежат возмутительные для своего времени новеллы Джованни Боккаччо. Но из них, по сути, взят только зачин и структура: каждый персонаж, чтобы развлечься, рассказывает одну историю за ночь.

«Футурама», 8 сезон, часть 2

Громкое возвращение культовой «Футурамы» случилось год назад, когда вышли первые 10 серий восьмого сезона. Настала пора посмотреть оставшиеся десять эпизодов и вновь ощутить острый приступ ностальгии. 

Сериал рассказывает о разносчике пиццы Фрае, который случайно оказался в далеком будущем и на удивление быстро там прижился. От новых эпизодов любимого мультсериала ждем свежих шуток на грани фола и залихватских сюжетных витков. Не факт, что история движется к финалу: бессменный создатель шоу Мэтт Гроунинг намекал на то, что планируется еще несколько сезонов.

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