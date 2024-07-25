Наоми Уоттс снялась в бикини под душем

Звезда фильма «Кинг-Конг» Наоми Уоттс показала фигуру в бикини. Актриса позировала под душем и поделилась кадрами в соцсетях.

Наоми Уоттс (фото: соцсети)

Артистка запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению 55-летней знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.

Уоттс замужем за коллегой Билли Крудапом. Актеры начали встречаться в 2017 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Цыганка». Пара не афишировала помолвку и свадьбу, но папарацци удалось снять их с обручальными кольцами. Позже звезда призналась, что официально зарегистрировала отношения с Крудапом, и показала фото с торжества.