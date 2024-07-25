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25 июля 2024, новость

Наоми Уоттс снялась в бикини под душем

Актриса показала фигуру в бикини

Звезда фильма «Кинг-Конг» Наоми Уоттс показала фигуру в бикини. Актриса позировала под душем и поделилась кадрами в соцсетях.

Наоми Уоттс (фото: соцсети)
Наоми Уоттс (фото: соцсети)

Артистка запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению 55-летней знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.

Уоттс замужем за коллегой Билли Крудапом. Актеры начали встречаться в 2017 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Цыганка». Пара не афишировала помолвку и свадьбу, но папарацци удалось снять их с обручальными кольцами. Позже звезда призналась, что официально зарегистрировала отношения с Крудапом, и показала фото с торжества.

У актрисы двое детей от американского коллеги Лива Шрайбера, известного по ролям в фильмах «Сумерки», «Люди Икс: Начало. Росомаха». Их старшему сыну Александру Питу 17 лет, а Сэмюэлю Каю 15 лет. Экс-супруги рассказывали в интервью, что смогли сохранить хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и проводят время вместе с мальчиками.

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