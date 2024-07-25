Звезды «Дэдпула и Росомахи» попали в Книгу рекордов Гиннесса

Ролик с участием артистов набрал наибольшее количество просмотров за сутки. Отмечается, что его посмотрели 365 миллионов раз по всему миру в период с 11 по 12 февраля. «Что? По миллиону за каждый день в году — это так здорово!» — сказал Рейнольдс.