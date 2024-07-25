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25 июля 2024, новость

Звезды «Дэдпула и Росомахи» попали в Книгу рекордов Гиннесса

Ролик с участием Райана Рейнольдса и Хью Джекмана побил рекорд по просмотрам в сутки

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трейлеру фильма «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщается на официальном сайте.

Ролик с участием артистов набрал наибольшее количество просмотров за сутки. Отмечается, что его посмотрели 365 миллионов раз по всему миру в период с 11 по 12 февраля. «Что? По миллиону за каждый день в году — это так здорово!» — сказал Рейнольдс.

Ранее стало известно, что американская поп-исполнительница Мадонна приняла участие в работе над сценарием «Дэдпула и Росомахи». Рейнольдс и режиссер проекта Шон Леви отправились на встречу с певицей, чтобы получить ее одобрение на использование в фильме трека Like a Prayer.

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Шон Леви
Шон Леви
Shawn Levy
Мадонна
Madonna
райан рейнольдс
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Дэдпул и Росомаха
Дэдпул и Росомаха
Хью Джекман
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