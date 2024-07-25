Фильм на вечер: бунтарское роуд-муви о современной «Алисе в стране чудес»

Лилиан — старшеклассница из провинциальной Южной Каролины. Во время скучной школьной экскурсии в Вашингтоне девушка решает отделиться от группы и исследовать восточное побережье США самостоятельно.
Так начинаются бурные приключения современной «Алисы в стране чудес», путешествующей не только в пространстве, но и во времени. Лилиан проваливается то в девяностые, то в пятидесятые, перебираясь из одного странного бара в другой, слоняясь по улицам и встречая любопытных персонажей — от занудного профессора Саймона Рекса до красавчика-актера Джейкоба Элорди и режиссера в исполнении звезды «Медведя» Айо Эдебири.
«Нежный восток» — это фантасмагорическое путешествие сквозь социально-политический хаос Америки, градус абсурда которого нарастает с каждым новым местом и поворотом, складывающимся в разнородную, сатирическую картину мира.
Эту укачивающе насыщенную, бунтарскую, стилизованную под разные эпохи ленту снял оператор «Хорошего времени» Шон Прайс Уильямс — «Нежный восток» стал его режиссерским дебютом и участвовал в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля 2023.