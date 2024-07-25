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25 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: бунтарское роуд-муви о современной «Алисе в стране чудес»

Пускаемся в сюрреалистичное путешествие по пространству и времени, слившимся в хаотичной картине мире «Нежного Востока»

Лилиан — старшеклассница из провинциальной Южной Каролины. Во время скучной школьной экскурсии в Вашингтоне девушка решает отделиться от группы и исследовать восточное побережье США самостоятельно.

Так начинаются бурные приключения современной «Алисы в стране чудес», путешествующей не только в пространстве, но и во времени. Лилиан проваливается то в девяностые, то в пятидесятые, перебираясь из одного странного бара в другой, слоняясь по улицам и встречая любопытных персонажей — от занудного профессора Саймона Рекса до красавчика-актера Джейкоба Элорди и режиссера в исполнении звезды «Медведя» Айо Эдебири.

«Нежный восток» — это фантасмагорическое путешествие сквозь социально-политический хаос Америки, градус абсурда которого нарастает с каждым новым местом и поворотом, складывающимся в разнородную, сатирическую картину мира.

Эту укачивающе насыщенную, бунтарскую, стилизованную под разные эпохи ленту снял оператор «Хорошего времени» Шон Прайс Уильямс — «Нежный восток» стал его режиссерским дебютом и участвовал в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля 2023.

Нежный Восток
2023/США18+драма
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