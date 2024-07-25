Фильм на вечер: бунтарское роуд-муви о современной «Алисе в стране чудес»

Так начинаются бурные приключения современной «Алисы в стране чудес», путешествующей не только в пространстве, но и во времени. Лилиан проваливается то в девяностые, то в пятидесятые, перебираясь из одного странного бара в другой, слоняясь по улицам и встречая любопытных персонажей — от занудного профессора Саймона Рекса до красавчика-актера Джейкоба Элорди и режиссера в исполнении звезды «Медведя» Айо Эдебири.