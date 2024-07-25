Селена Гомес выложила фото в купальнике на фоне слухов о беременности

Селена Гомес с возлюбленным Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в соцсетях фотографию в купальнике после слухов о беременности.

32-летняя Селена Гомес была запечатлена вместе со своим возлюбленным, 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица предстала в желтом слитном купальнике с декольте, который подчеркнул ее фигуру.

Артистка позировала с распущенными волосами и без косметики. Бойфренд знаменитости был одет в белую футболку, рубашку с цветочным принтом и синие брюки в клетку.

Напомним, ранее появились слухи о беременности Селены Гомес. Бойфренд певицы приготовил для нее сэндвич из арбуза, сыра и соленых огурцов. Артистка была не в восторге от блюда, однако поклонники в соцсетях начали обсуждать возможное пополнение в семье певицы из-за необычных вкусовых сочетаний.

В декабре Селена Гомес объявила о том, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила в личном блоге фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы.

Журналисты сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим возлюбленным. Поп-исполнительница и продюсер появились вместе на премии «Эмми».