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25 июля 2024, новость

Звезда «Ходы королевы» названа самой красивой женщиной в мире

Пропорции черт лица актрисы Ани Тейлор-Джой оказались ближе всего к совершенству
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

Ею стала американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой.

«Она стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства», — заявил медик.

Так, специалист соотнес лицо звезды сериала «Ход королевы» с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,66 процента близки к совершенству.

«У нее был самый высокий общий показатель положения глаз — 98,9 процента, что всего на 1,1 процента меньше идеала», — пояснил он и уточнил, что актриса получила также наивысшую оценку за положение и форму бровей.

Помимо Тейлор-Джой, которая заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин в мире, де Сильва проанализировал внешность других знаменитостей. Так, вторую позицию заняла актриса Зендая (94,37), третью — супермодель Белла Хадид (94,35), а четвертую — актриса Марго Робби (92,67). Пятое место в рейтинге досталось актрисе Сон Хе-ге (92,67).

Ранее была названа самая красивая актриса всех времен.

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