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25 июля 2024, новость

Коллега Шэннен Доэрти по «Беверли-Хиллз, 90210» высказалась о ее смерти

Актриса Дженни Гарт призналась, что испытала страх
Шэннен Доэрти и Дженни Гарт
Шэннен Доэрти и Дженни Гарт | Источник: Legion-Media.ru

Дженни Гарт, знакомая зрителям по роли Келли Тейлор в сериале «Беверли-Хиллз 90210», высказалась о смерти своей коллеги Шэннен Доэрти. Беседуя с актрисой Тори Спеллинг в подкасте 90210 MG, звезда призналась, что она теперь боится думать о конце жизни.

Гарт также вспомнила своего коллегу Люка Перри, который умер в 52 года пять лет назад после обширного инсульта.

«Особенно после смерти Люка, а теперь и Шэннен. Мне просто кажется, я не знаю, что каждый из нас может уйти в любой момент. Такое чувство… да, это страшно», — высказалась актриса.

Она призналась, что была шокирована новостью о смерти коллеги, несмотря на то, что та давно боролась с онкологией. Гарт добавила: она и представить не могла, что Доэрти заболеет раком.

«Это было просто шокирующее, это заставляет тебя злиться, злиться, грустить. Потому что потом ты такая: “Какого черта?” Потому что она единственный человек, как ты думала, с которым это не может произойти», — призналась актриса.

Она также отметила, что Доэрти ее вдохновляла и научила тому, как постоять за себя и бороться за то, во что веришь.

Напомним, в 2015 году у звезды «Зачарованных» диагностировали рак груди. Спустя два года наступила ремиссия, но в 2020 случился рецидив.

Врачи диагностировали у Шэннен Доэрти четвертую стадию рака, а позже метастазы, которые распространились в мозгу. Актриса умерла 13 июля 2024 года.

Ранее Холли Мари Комбс, исполнительница роли Пайпер Холливелл в сериале «Зачарованные», прокомментировала смерть коллеги.

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Зачарованные
Беверли-Хиллз 90210
Тори Спеллинг
Тори Спеллинг
Tori Spelling
Шэннен Доэрти
Shannen Doherty
Люк Перри
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Дженни Гарт
Jennie Garth
Холли Мари Комбс
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