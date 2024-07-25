Никита Кологривый забрал престижную премию спустя полтора месяца

Никита Кологривый забрал награду, которую ему должны были вручить на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Кинематографисты отметили работу актера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и удостоили его почетной статуэтки в номинации «Лучший актер второго плана».
Кологривый не присутствовал на церемонии вручения премии, которая прошла в середине июня, и только спустя полтора месяца получил награду.
«К сожалению или к счастью, только сейчас смог забрать эти награды, потому что в плотном рабочем графике. Но большая вам благодарность. Спасибо зрителю за вашу поддержку, за ваше голосование», — отметил актер.
Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова стал триумфатором 11-й церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект был представлен в 15 из 25 номинаций и забрал девять наград. Никита Кологривый сыграл в сериале Кощея.