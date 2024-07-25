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25 июля 2024, новость

Дава заставил Кузьмину заговорить голосом Чебурашки на съемках

Блогер и актриса вместе снимаются в сериале «Интересное положение»

Давид Манукян, более известный как Дава, показал в личном блоге, как он с коллегами — Ольгой Кузьминой и Вячеславом Чепурченко — проводит время в перерыве между съемками. Блогер попросил звезду «Чебурашки» сказать что-нибудь голосом своего героя.

«Мне очень нравится голос Чебурашки», — признался Манукян.

Кузьмина, в свою очередь, выполнила его просьбу, пока стилист делала ей прическу. «А в каком сериале ты сейчас снимаешься?» — спросила актриса голосом в характерной манере.

Напомним, сейчас блогер снимается в сериале «Интересное положение» в одной из главных ролей. По словам звезды, этот проект для него очень важен.

По сюжету, девушка Лада (Ольга Кузьмина), которую бросает парень в годовщину их отношений, вместе с подругой отправляется в клуб, чтобы «запить» там горе и боль. Лада встречает своего давнего знакомого, который готов помочь ей справиться с этими переживаниями. Вскоре героиня узнает, что беременна, да еще и двойней.

Пока героиня пытается понять, кто из двух парней станет отцом, она узнает о редком медицинском феномене: оказывается, женщина может родить детей от разных мужчин.

Напомним, ранее в июле звезда «Чебурашки» раскрыла подробности съемок продолжения.

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Кадр из сериала «Интересное положение»
Интересное положение
Давид Манукян
Дава (Давид Манукян)
Давид Манукян
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