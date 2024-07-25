50-летняя Юлия Высоцкая показала внешность без косметики

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
50-летняя знаменитость запечатлела себя на фоне окна в серой футболке с надписью из стразов. Она уложила волосы в пучок и отказалась от косметики на лице.
Так, супруга режиссера Андрея Кончаловского продемонстрировала естественную внешность с признаками возрастных изменений на коже. На снимке заметны морщины у глаз звезды и пигментные пятна.
Ранее в июле Юлия Высоцкая посетила кинопремию «Ника» в платье с откровенным декольте.