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25 июля 2024, новость

50-летняя Юлия Высоцкая показала внешность без косметики

Актриса показала лицо без макияжа на новом фото

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

50-летняя знаменитость запечатлела себя на фоне окна в серой футболке с надписью из стразов. Она уложила волосы в пучок и отказалась от косметики на лице.

Так, супруга режиссера Андрея Кончаловского продемонстрировала естественную внешность с признаками возрастных изменений на коже. На снимке заметны морщины у глаз звезды и пигментные пятна.

Ранее в июле Юлия Высоцкая посетила кинопремию «Ника» в платье с откровенным декольте.

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