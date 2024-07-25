50-летняя Юлия Высоцкая показала внешность без косметики

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31494"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31494", -122141110, 31494, '_8M-7IuKgLLmosbQ3zBM_L16V9Q'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

50-летняя знаменитость запечатлела себя на фоне окна в серой футболке с надписью из стразов. Она уложила волосы в пучок и отказалась от косметики на лице.

Так, супруга режиссера Андрея Кончаловского продемонстрировала естественную внешность с признаками возрастных изменений на коже. На снимке заметны морщины у глаз звезды и пигментные пятна.