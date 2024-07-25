Ирина Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2»

Ирина Салтыкова в фильме «Брат 2»

Певица Ирина Салтыкова рассказала, как получила от режиссера Алексея Балабанова предложение сняться в картине «Брат 2», и обозначила сумму гонорара. По словам певицы, за роль второго плана она заработала около 21 тысячи долларов, что по курсу 1999 года равнялось сумме чуть более 500 тысяч рублей.

«Позвонил мне Балабанов и сказал, что хочет, чтобы я снялась у него в фильме. Он прислал мне сценарий и свои другие фильмы, чтобы я ознакомилась с его творчеством. Когда он приехал в Москву, и мы с ним встретились, я поняла, что это гениальный человек. Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила три тысячи долларов за день, а съемочных дней было, по-моему, семь», — поделилась Салтыкова.

Артистка отметила, что, играя певицу Ирину Салтыкову, она не играла саму себя, а показывала собирательный образ. Также Ирина вспомнила, что сам Алексей Балабанов ей говорил, что гордился своим фильмом «Про уродов и людей», а «Брат» — это коммерция.