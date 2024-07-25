Внучка Михаила Боярского показала фигуру в красном купальнике

Екатерина Боярская в личном блоге опубликовала новое видео, которое записала на территории загородного дома. 25-летняя девушка появилась в кадре в раздельном красном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру и пышные формы.
«Приветик», — лаконично подписала ролик Боярская, добавив смайлик в виде пылающего сердечка.
Пользователи сети раскритиковали наследницу советского актера за слишком откровенный наряд и то, что она показывает подобные видео поклонникам.
Екатерина Боярская родилась в браке Сергея и Екатерины Боярских в 1998 году. Ее дедушка Михаил Боярский и бабушка Лариса Луппиан — известные советские актеры. Екатерина Боярская занимается творчеством и сейчас строит певческую карьеру.