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25 июля 2024, новость

Внучка Михаила Боярского показала фигуру в красном купальнике

Поклонники раскритиковали Екатерину Боярскую за откровенный наряд

Екатерина Боярская в личном блоге опубликовала новое видео, которое записала на территории загородного дома. 25-летняя девушка появилась в кадре в раздельном красном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру и пышные формы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Приветик», — лаконично подписала ролик Боярская, добавив смайлик в виде пылающего сердечка.

Пользователи сети раскритиковали наследницу советского актера за слишком откровенный наряд и то, что она показывает подобные видео поклонникам.

Екатерина Боярская родилась в браке Сергея и Екатерины Боярских в 1998 году. Ее дедушка Михаил Боярский и бабушка Лариса Луппиан — известные советские актеры. Екатерина Боярская занимается творчеством и сейчас строит певческую карьеру.

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