Внучка Михаила Боярского показала фигуру в красном купальнике

Екатерина Боярская в личном блоге опубликовала новое видео, которое записала на территории загородного дома. 25-летняя девушка появилась в кадре в раздельном красном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру и пышные формы.

<div id="vk_post_-122141110_31498"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31498", -122141110, 31498, 'vS8H924HzaoZPszUI5Y9Fa5FnXg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Приветик», — лаконично подписала ролик Боярская, добавив смайлик в виде пылающего сердечка.

Пользователи сети раскритиковали наследницу советского актера за слишком откровенный наряд и то, что она показывает подобные видео поклонникам.