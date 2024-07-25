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25 июля 2024, новость

Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей

Актер заявил, что любит озвучивать мультфильмы
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов | Источник: Алексей Молчановский

Актер Сергей Бурунов назвал любимых озвученных им самим персонажей мультфильмов. Его цитирует 5-tv.ru.

По словам Бурунова, ему нравятся все его роли, однако есть три, которые он особенно любит.

«Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из “Рататуя”, Дракула из “Монстры на каникулах”, ну и Грю, конечно», — поделился актер, имея в виду персонажа мультфильмов серии «Гадкий я».

Всего Бурунов озвучил 279 кинолент. Уже 18 лет он является русским голосом голливудского актера Леонардо ДиКаприо.

Накануне Бурунов не исключил, что сделает себе пересадку волос.

Это случилось после того, как рэпер Баста рассказал ему о новых технологиях, которые позволяют успешно пересаживать волосы. Музыкант показал актеру фотографии до и после своего друга Павла, который восстановил волосы при той же стадии облысения, что у Бурунова.

Ранее Сергей Бурунов высказался о продолжении «Слова пацана».

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