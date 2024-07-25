Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей

Сергей Бурунов | Источник: Алексей Молчановский

Актер Сергей Бурунов назвал любимых озвученных им самим персонажей мультфильмов. Его цитирует 5-tv.ru.

По словам Бурунова, ему нравятся все его роли, однако есть три, которые он особенно любит.

«Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из “Рататуя”, Дракула из “Монстры на каникулах”, ну и Грю, конечно», — поделился актер, имея в виду персонажа мультфильмов серии «Гадкий я».

Всего Бурунов озвучил 279 кинолент. Уже 18 лет он является русским голосом голливудского актера Леонардо ДиКаприо.

Накануне Бурунов не исключил, что сделает себе пересадку волос.