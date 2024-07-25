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25 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: злодей Ефремов сражается с Ильей Муромцем

В сказочном фильме «Стальное сердце» актер исполнил роль Соловья-Разбойника

Вышел тизер-трейлер фантастической сказки «Стальное сердце» про эпичное противостояние Ильи Муромца и Соловья-Разбойника. В роли богатыря — Владимир Любимцев, в роли хитрого свистуна — Никита Ефремов.

События фильма начинаются во времена Древней Руси. Армия Соловья нападает на Чернигов-град. Единственным, кто дает разбойнику отпор, оказывается богатырь Илья. Но злодей обещает отомстить и сделать так, что о подвигах Ильи позабудут.

Так и случается: в наши дни никто не помнит об Илье, зато Соловья почитают как героя. Его изображения даже красуются на знаменитых картинах Васнецова и Врубеля. Сам разбойник жив-здоров. Благодаря волшебному эликсиру, он умудрился сохранить молодость и теперь мечтает призвать темного бога Велеса.

Но профессор Киселев находит Илью и дарит ему уникальную разработку — стальное сердце. Благодаря этому, богатырь, пролежавший несколько сотен лет во льдах Байкала, возвращается в мир. Он постарается вернуть себе честное имя, сразившись с Соловьем в образе гигантского воина-робота на «Робоарене».

«В поединке Ильи Муромца и Соловья-разбойника я сам болел бы за своего героя — Соловья. Для съемок в этом фильме я регулярно занимался спортом, но для одной сцены меня попросили специально похудеть», — рассказал Никита Ефремов.

В фильме также участвуют Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова. Режиссером картины стал Карен Оганесян.

Премьера фильма «Стальное сердце» состоится 22 мая 2025 года.

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