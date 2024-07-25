Хабенский вернется к роли следователя в «Методе»

Актер Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала «Метод». Об этом рассказал режиссер Юрий Быков на паблик-токе на Плюс Даче в Пакгаузах в Нижнем Новгороде.

Съемки нового сезона триллера начнутся в августе. Сериал будут снимать в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Ярославле, уточнил Быков.

«“Метод” — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. И я очень хочу снять “Метод 3” — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории», — цитирует режиссера пресс-служба Кинопоиска.

«Метод 3» выйдет в 2025 году на Кинопоиске. Над третьим сезоном работает команда первого: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

Премьера «Метода» состоялась в 2015 году, второй сезон вышел в 2020-м. Главные герои триллера — неординарный следователь Родион Меглин (Хабенский), вычисляющий маньяков, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером.