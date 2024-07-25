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25 июля 2024, новость

Дочь Абдулова получила высший балл при поступлении во ВГИК

Евгения Абдулова поступила на бюджет на режиссерский факультет
Евгения Абдулова
Евгения Абдулова

Евгения Абдулова, дочь советского актера Александра Абдулова, прошла последний вступительный экзамен во ВГИКе, за которой получила наивысший результат — сто баллов. В предыдущих турах приемная комиссия поставила 17-летней девушке по 95 баллов.

Благодаря успешно пройденным вступительным испытаниям Абдулова будет учиться на факультете «Режиссура кино и телевидения» на бюджете. Наследница советского актера попала в мастерскую Владимира Хотиненко.

Известно, что на бюджет смогли пройти лишь 15 человек, в числе которых и дочь Абдулова. Всего в конкурсной программе принимал участие 271 человек.

В первом туре абитуриенты должны были написать очерк про выбор профессии, рассказать о личных интересах, пересказать эпизод любимого художественного фильма или случая из жизни. Также они проходили коллоквиум, благодаря которому приемная комиссия могла оценить эрудицию абитуриентов, их знание культуры, литературы, театра и кино.

Во втором туре молодые люди должны были сдать письменную работу, а в третьем — прочитать прозу, поэзию и басню, а также выполнить творческие задания.

Напомним, Евгения Абдулова родилась в 2007 году в браке Александра Абдулова и Юлии Мешиной. В 2008 году Александр Гавриилович ушел из жизни после продолжительной болезни.

В прошлом году Евгения Абдулова представила фильм «Баба Мороз и тайна Нового Года», в котором сыграла одну из главных ролей. Однако, как подчеркивала девушка в беседе с журналистами, становиться актрисой она не планирует.

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