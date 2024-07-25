Дочь Абдулова получила высший балл при поступлении во ВГИК

Евгения Абдулова

Евгения Абдулова, дочь советского актера Александра Абдулова, прошла последний вступительный экзамен во ВГИКе, за которой получила наивысший результат — сто баллов. В предыдущих турах приемная комиссия поставила 17-летней девушке по 95 баллов.

Благодаря успешно пройденным вступительным испытаниям Абдулова будет учиться на факультете «Режиссура кино и телевидения» на бюджете. Наследница советского актера попала в мастерскую Владимира Хотиненко.

Известно, что на бюджет смогли пройти лишь 15 человек, в числе которых и дочь Абдулова. Всего в конкурсной программе принимал участие 271 человек.

В первом туре абитуриенты должны были написать очерк про выбор профессии, рассказать о личных интересах, пересказать эпизод любимого художественного фильма или случая из жизни. Также они проходили коллоквиум, благодаря которому приемная комиссия могла оценить эрудицию абитуриентов, их знание культуры, литературы, театра и кино.

Во втором туре молодые люди должны были сдать письменную работу, а в третьем — прочитать прозу, поэзию и басню, а также выполнить творческие задания.