Мэттью Макконахи опубликовал провокационное фото

Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес, фото: соцсети

Голливудский актер Мэттью Макконахи снялся без трусов в рекламе своего бренда органической текилы Pantalones. Артист опубликовал фото в соцсети.

54-летний Макконахи был запечатлен в белом поло, коричневой шляпе и солнцезащитных очках. Актер лежал без нижнего белья на шезлонге и пил текилу. Рядом с артистом сидела его жена, дизайнер Камила Алвес, в белом бикини и розовой рубашке. Она держала в руках солнцезащитный крем.

Голливудский актер встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).

Недавно Мэттью Макконахи заявил, что брал творческий перерыв на два года, когда почувствовал эмоциональное выгорание. По словам актера, он даже обсуждал с женой необходимость найти новое призвание.