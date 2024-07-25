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25 июля 2024, новость

Дженнифер Лопез показала себя в образе королевы на вечеринке в честь 55-летия

Актриса устроила костюмированный праздник в стиле сериала «Бриджертоны»

Дженнифер Лопез в честь своего 55-летия устроила пышную костюмированную вечеринку в стиле сериала «Бриджертоны». Актриса приехала на праздник в белоснежной карете, запряженной парой белых лошадей, и вышла к гостям в пышном платье с драпировками и золотым орнаментом.

Образ звезды дополнили белые полупрозрачные перчатки, высоко собранная прическа и яркий макияж. В таком наряде Лопез многим напомнила королеву Шарлотту.

Позже она переоделась в оливковое струящееся платье с кружевным верхом. В таком наряде она задула свечи на многоярусном торте.

Во время загрузки произошла ошибка.

На празднике звезды картины «Если свекровь — монстр...» были танцы в стиле 19-го века, а сама именинница пела для гостей. Стоит отметить, что на вечеринке не присутствовал ее муж, актер Бен Аффлек.

После праздника Лопез поблагодарила всех за поздравления и призналась, что особенно ее удивил билборд на Таймс-сквер с ее изображением. Актриса обратилась к поклонникам, которые все эти годы были с ней рядом и помогали проходить этот порой непростой путь.

«Я так люблю вас. Хочу, чтобы в мой день рождения вы знали, что вы мой самый большой подарок. Наряду с моей семьей и друзьями, вы всегда рядом со мной в хорошие и в трудные времена. Я всегда могу рассчитывать на вас. И я хочу, чтобы вы знали, что вы всегда можете на меня рассчитывать. Спасибо за заботу, за понимание, за верность и самое главное — за любовь», — отметила актриса.

Дженнифер Лопез — известная певица и актриса. Зрители знают ее по таким кинопроектам, как «Госпожа горничная», «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем» и многим другим. Рассказываем о самых ярких ролях звезды в нашей фотоленте:

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
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