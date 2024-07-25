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25 июля 2024, новость

Брэдли Купер обратился к семье и друзьям своей возлюбленной

Слухи о романе актера с моделью Джиджи Хадид появились осенью прошлого года
Брэдли Купер
Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэдли Купер обратился к семье и друзьям своей возлюбленной Джиджи Хадид, чтобы получить благословение на брак. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что родственники Джиджи Хадид не против того, чтобы она вышла замуж за Брэдли Купера. По словам источника, кандидатуру актера одобрила и 3-летняя дочь супермодели Хай.

«Брэдли уже решил сделать Джиджи предложение. Они обсуждали семью и брак в самом начале своих отношений. Они уже давно преданы друг другу, и теперь это лишь вопрос времени», — заявил инсайдер.

Источник также отметил, что дочь Джиджи Хадид и ее экс-возлюбленного Зейна Малика «прекрасно ладит» с наследницей Брэдли Купера и Ирины Шейк. По словам инсайдера, Хай относится к Лее почти как к старшей сестре.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

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