Юлия Пересильд снялась без одежды в бане

Актриса Юлия Пересильд снялась в бане. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.
39-летняя Пересильд обернулась белым банным полотенцем и надела шапку. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. По словам знаменитости, походы в баню помогают ей «приходить в себя».
Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ Пересильд посоветовала «не читать до обеда советских газет».
В начале июля Юлия Пересильд стала гостьей церемонии вручения премии «Ника». Актриса вышла на красную дорожку в образе в стиле Мэрилин Монро. Знаменитость надела белое макси-платье с вырезом и открытой спиной. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — голливудскую укладку.