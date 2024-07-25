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25 июля 2024, новость

Юлия Пересильд снялась без одежды в бане

Актриса поделилась фото из бани в соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

Актриса Юлия Пересильд снялась в бане. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

39-летняя Пересильд обернулась белым банным полотенцем и надела шапку. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. По словам знаменитости, походы в баню помогают ей «приходить в себя».

Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ Пересильд посоветовала «не читать до обеда советских газет».

В начале июля Юлия Пересильд стала гостьей церемонии вручения премии «Ника». Актриса вышла на красную дорожку в образе в стиле Мэрилин Монро. Знаменитость надела белое макси-платье с вырезом и открытой спиной. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — голливудскую укладку.

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