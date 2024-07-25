«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

«Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю кинематографа, сообщает Variety. Мировые сборы комедийной драмы о взрослении за 40 дней проката составили $1,46 млрд. В кинотеатрах США картина заработала $601 млн, а еще $861 млн — в остальных странах.

Предыдущим лидером по кассовым сборам тоже был сиквел. Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» студии Disney, которая вышла на большие экраны в ноябре 2019 года, собрала в прокате $1,45 млрд. Также «Головоломка 2» обогнала самый кассовый игровой фильм прошлого года «Барби», который заработал $1,446 млрд, и заняла 13-е место среди самых успешных в прокате кинопроектов всех времен.

Издание уточняет, что ремейк «Короля Льва» той же студии Disney 2019 года, заработавший $1,65 млрд, не вошел в анимационный рейтинг. Все потому, что студия отнесла картину к категории игровых фильмов, хотя он почти полностью создан при помощи графики.

Представители Pixar отреагировали на достижение в социальных сетях. В официальных аккаунтах студии они опубликовали специальный постер с цифрой «1» и всеми персонажами-эмоциями вокруг нее и поблагодарили зрителей за интерес к их работе. «Мы полны радости! Спасибо всем фанатам со всего мира за то, что они сделали “Головоломку 2” самым кассовым анимационным фильмом всех времен», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день оценка мультфильма на Metacritic от критиков составляет 73 балла из 100, от зрителей — 6,1 балла из 10. Рейтинг на IMDb — 7,8 балла из 10.

Этот рекорд стал еще одним в списке достижений второй «Головоломки». В первый день проката в США картина собрала пока что рекордные для 2024 года $62 млн, а за выходные — $295 млн. Во второй уик-энд мультфильм заработал $100 млн. Уже в начале июля анимационная работа Pixar первой в 2024 году собрала в прокате $1 млрд. При этом производственный бюджет картины составил $200 млн.

После первого уикенда проката креативный директор Disney+ Пит Доктер анонсировал сериал по «Головоломке». Премьера намечена на весну 2025 года.

Премьера первой «Головоломки» состоялась в 2015 году. Тогда фильм собрал в мировом прокате $857,6 млн. Мультфильм рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость.

Во второй части картины появляется повзрослевшая Райли. В подростковом возрасте у нее появляются новые эмоции — тревожность, зависть, смущение, скука и ностальгия. С помощью этих эмоций девочке предстоит справиться с типичными подростковыми проблемами.