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25 июля 2024, новость

Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Версале

С Францией мексиканскую актрису связывает супруг, миллиардер и владелец конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино

Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже. Мексикано-американская актриса стала одной из немногих мировых знаменитостей, кому выпала честь принять участие в мероприятии в преддверии Олимпиады, церемония открытия которой пройдет 26 июля.

Как пишет WWD, Хайек вместе с французским футбольным тренером Дидье Дешамом, певцом Патриком Брюэлем, звездой футбола Преснелем Кимпембе и другими спортсменами пронесла факел на этапе от пригорода Ивелин до Версальского дворца.

Перенимала эстафету 57-летняя звезда фильмов «Фрида» и «Отчаянный» в спортивной форме, созданной специально для факелоносцев — с оранжевыми деталями, в белых кроссовках и с личным номером «A25» на груди. Образ она дополнила высоким конским хвостом и золотыми треугольными серьгами.

«Готовлюсь к участию в эстафете олимпийского огня в Париже! Чувствую волнение и единение, которое приносят Олимпийские игры», — написала актриса в соцсети. На опубликованных ею кадрах видно, что внутри Версальского дворца Хайек несла не факел с открытым пламенем, а золотую лампаду — вероятно, в целях безопасности. Чуть больше месяца назад в здании произошел пожар, но сильных повреждений дворец не получил, и никто не пострадал.

С Францией мексиканскую актрису связывает супруг, миллиардер и владелец конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино. Они познакомились на выставке в Венеции в 2006 году. В 2009-м актриса и бизнесмен поженились — сначала знаменитости расписались в Париже в День всех влюбленных, а спустя некоторое время устроили торжественную церемонию в Венеции. В настоящее время пара воспитывает 16-летнюю дочь Валентину. У исполнительного директора Kering еще есть 23-летняя дочь Матильда и 17-летний сын Франсуа от предыдущего брака с дизайнером интерьеров Дороти Лепер, а также 17-летний сын Августин от супермодели Линды Евангелисты.

Помимо Сальмы Хайек, в эстафете олимпийского огня приняли участие актриса Холли Берри, княгиня Шарлен и князь Монако Альбер II. А в пятницу, непосредственно перед началом церемонии открытия, факел в районе Сен-Дени пронесут американский рэпер Снуп Догг, французская актриса и модель Летиция Каста и франкоязычный рэп- и хип-хоп-исполнитель из Сенегала MC Solaar. Это будет финальная остановка перед тем, как факел будет доставлен к Эйфелевой башне.

Эстафета олимпийского огня началась 16 апреля в греческом городе Пирей. 8 мая огонь прибыл во Францию на историческом французском трехмачтовом паруснике «Белем», и за два последующих месяца его провезли по всей стране. Всего в эстафете приняли участие около 10 тыс. факелоносцев, маршрут прошел через 400 городов и составил 12 тыс. км. 14 июля, в День взятия Бастилии (или Национальный праздник Франции), огонь привезли в Париж.

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