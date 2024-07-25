Поддержку от Фонда кино получат 28 национальных фильмов

Фото: freepik.com

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фонд кино утвердил 28 национальных проектов от компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства для оказания поддержки.

«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов <…>», — говорится в сообщении.