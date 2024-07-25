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25 июля 2024, новость

Режиссер «Трансформеров» снимет фильм по «Скибиди Туалету»

Майкл Бэй сотрудничает с создателем завирусившегося проекта, чтобы сделать из него «нечто профессиональное»
Майкл Бэй
Майкл Бэй | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер популярных боевиков Майкл Бэй может снять фильм по веб-сериалу «Скибиди Туалет», пишет Variety со ссылкой на бывшего президента Paramount Pictures Адама Гудмана.

«Майкл и Джеффри Бикрофт, его давний коллега, работавший с ним над всеми его фильмами, очень тесно сотрудничают с Алексеем [Герасимовым, создателем “Скибиди Туалета”], чтобы действительно сделать из этого сериала нечто профессиональное», — рассказал Гудман.

Продюсер не стал называть конкретные студии и организации, с которыми он ведет переговоры о создании теле- и киноадаптации «Скибиди Туалета». Гудман отметил, что проект будет смешанным — анимация/живая игра — и стилистически напомнит фильмы «Джон Уик» и «Район №9».

Создатель Skibidi Toilet — 25-летний москвич (сейчас живет в Тбилиси) и 3D-дизайнер Алексей Герасимов. Это один из самых популярных сериалов среди детей, завирусившийся на Shorts и TikTok. В нем анимированные головы вылезают из унитаза и с пугающей гримасой начинают петь песню Biser King — Dom Dom Yes Yes.

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