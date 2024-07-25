Режиссер «Трансформеров» снимет фильм по «Скибиди Туалету»

Майкл Бэй | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер популярных боевиков Майкл Бэй может снять фильм по веб-сериалу «Скибиди Туалет», пишет Variety со ссылкой на бывшего президента Paramount Pictures Адама Гудмана.

«Майкл и Джеффри Бикрофт, его давний коллега, работавший с ним над всеми его фильмами, очень тесно сотрудничают с Алексеем [Герасимовым, создателем “Скибиди Туалета”], чтобы действительно сделать из этого сериала нечто профессиональное», — рассказал Гудман.

Продюсер не стал называть конкретные студии и организации, с которыми он ведет переговоры о создании теле- и киноадаптации «Скибиди Туалета». Гудман отметил, что проект будет смешанным — анимация/живая игра — и стилистически напомнит фильмы «Джон Уик» и «Район №9».