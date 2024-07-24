Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 июля 2024, новость

Нелепый наряд звезды «Короны» на новых фото развеселил фанатов

Актриса Эмма Коррин появилась на публике в оверсайз платье с объемным бантом

Английская актриса Эмма Коррин попала в объектив папарацци и развеселила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Корона» была замечена в студии программы «Доброе утро, Америка». Знаменитость предстала перед камерами в оверсайз-платье, оформленном белым верхом, красной юбкой и черным объемным бантом. На ней также были белые носки и черные кожаные туфли.

Читатели портала не оценили внешний вид Коррин, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Где чувство стиля?», «Этот наряд заставил меня рассмеяться», «Этот образ больше подходит пятилетним детям», «Выглядит совершенно нелепо. Может, это намеренное привлечение внимания к себе?», «Единственное, чего не хватает в наряде Эммы, так это пары ушей Микки Мауса», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Эмма Коррин появилась на премьере фильма «Дэдпул и Росомаха» в чулках и мини-платье.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дэдпул и Росомаха
Дэдпул и Росомаха
Доброе утро, Америка
Корона
Корона
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Emma Corrin
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Трейлер
Кадр из сериала «Дорога в тысячу ли» (2 сезон)
Дорога в тысячу ли
Трейлер (2 сезон, кор., англ. суб.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь