52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась новыми фото с отдыха в Италии и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31469"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31469", -122141110, 31469, '9KqHi-FK5WGqY8uvqYEL1pKG8_E'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из размещенных снимков 52-летняя знаменитость запечатлела себя в платье с глубоким декольте. При этом видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Поклонники оценили моложавую внешность звезды в комментариях под постом. «Ты что, вампир?», «Тебе как будто 25 лет», «Мне очень нравится твоя естественная красота», «Самая сексуальная женщина на планете», «Стареешь, но наоборот», — писали они.