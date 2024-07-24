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24 июля 2024, новость

Сергей Безруков опубликовал фото с младшим ребенком

Актер опубликовал снимок с сыном в соцсети

Актер Сергей Безруков опубликовал в соцсетях фото с младшим ребенком, не скрывая его лица. Звезда «Бригады» показал, как повзрослел его сын.

Сергей Безруков с сыном (фото: соцсети)
Сергей Безруков с сыном (фото: соцсети)

«Васе сегодня уже три года», — отметил артист.

Художественный руководитель Московского губернского театра женат на режиссере Анне Матисон. Пара зарегистрировала отношения 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения.

Супруги воспитывают троих общих детей: помимо Василия, они растят восьмилетнюю Марию и пятилетнего Степана. Художественный руководитель Московского губернского театра признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Безруков отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».

Ранее Дарья Повереннова воссоединилась с дочерью спустя полтора года разлуки.

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