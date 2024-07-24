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24 июля 2024, новость

Шаламе и Фаннинг в байопике про Боба Дилана: первый тизер

Фильм «Совершенный незнакомец» посвящен ранним годам жизни знаменитого музыканта

Появился первый тизер фильма «Совершенный незнакомец», посвященного культовому музыканту Бобу Дилану. В роли Дилана — Тимоти Шаламе, который сам исполняет все песни. В картине также появятся Эль Фаннинг и Эдвард Нортон.

По сюжету, 19-летний Боб Дилан в 1961 году приезжает в Нью-Йорк. Его тепло принимают на фолк-сцене, где юного талантливого музыканта ждет стремительный успех. Фильм описывает то, как Дилан стал культурным феноменом и уделяет внимание его переходу от фолк-звучания к року.

Режиссером картины выступает Джеймс Мэнголд, снявший «Кейт и Лео» и «Индиану Джонс и колесо судьбы». Сценаристом стал Джей Кокс («Банды Нью-Йорка»). В продюсерах значится сам Боб Дилан.

Дата выхода фильма «Совершенный незнакомец» в прокат пока неизвестна.

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Боб Дилан
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Тимоти Шаламе
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