Шаламе и Фаннинг в байопике про Боба Дилана: первый тизер

По сюжету, 19-летний Боб Дилан в 1961 году приезжает в Нью-Йорк. Его тепло принимают на фолк-сцене, где юного талантливого музыканта ждет стремительный успех. Фильм описывает то, как Дилан стал культурным феноменом и уделяет внимание его переходу от фолк-звучания к року.