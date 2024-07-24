52-летняя Алена Бабенко показала, как выглядит без фильтров и макияжа

Алена Бабенко без макияжа и фильтров

Звезда фильма «Водитель для Веры» Алена Бабенко показала, как выглядит без фильтров и макияжа. Актриса позировала, сидя в машине, и поделилась кадрами в соцсетях.

«Ну все, поехали», — написала артистка.

Поклонники знаменитости оставили ей много комментариев под постом: «Какая вы классная», «Огонь», «Прекрасно выглядите», «Когда ждать новую работу в кино?», «Вы лучшая», «Актриса от бога», «Красивая женщина», «Естественную красоту сохранили», «Мое восхищение».

У актрисы есть сын, он родился в 1992 году в ее браке с режиссером Виталием Бабенко. Актриса признавалась, что «позволяла себе гулять и возвращаться поздно домой», поэтому вскоре супруги развелись.

По словам артистки, она переживала за Никиту, которому было тяжело принять расставание родителей, и он даже замкнулся, но позже им удалось проработать эту проблему. А в 2011 году актриса вышла замуж за бизнесмена, мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча.