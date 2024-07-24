Трейлер дня: Хемсворт дает отпор Фриману в экшен-триллере

Появился дублированный трейлер боевика «Стрелок» с Люком Хемсвортом и Морганом Фриманом в главных ролях.
Картина рассказывает о ветеране спецназа Ли Ганнере (Хемсворт), который пытается наладить контакт с двумя сыновьями. Отправившись с мальчиками в поход, он становится случайным свидетелем крупной наркосделки. После стычки с бандитами его дети оказываются пленниками мафии.
Великолепно подготовленный Ли не остановится ни перед чем, чтобы вернуть сыновей. Для этого ему придется не только выступать против преступного картеля, но и столкнуться с ФБР и местной полицией. Но главное, он намерен добраться до влиятельного преступника (Фриман), управляющего бандой из тюрьмы.
Сюжет картины придумал сценарист «Форсажей» Гэри Скотт Томпсон. Режиссером выступил постановщик фильма «Кикбоксер возвращается» Димитри Логотетис.
Российская премьера фильма «Стрелок» состоится 22 августа.