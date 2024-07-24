Трейлер дня: Хемсворт дает отпор Фриману в экшен-триллере

Картина рассказывает о ветеране спецназа Ли Ганнере (Хемсворт), который пытается наладить контакт с двумя сыновьями. Отправившись с мальчиками в поход, он становится случайным свидетелем крупной наркосделки. После стычки с бандитами его дети оказываются пленниками мафии.

Великолепно подготовленный Ли не остановится ни перед чем, чтобы вернуть сыновей. Для этого ему придется не только выступать против преступного картеля, но и столкнуться с ФБР и местной полицией. Но главное, он намерен добраться до влиятельного преступника (Фриман), управляющего бандой из тюрьмы.