Киану Ривз рассказал, как травмировал ногу на съемках

Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Киану Ривз стал гостем «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» и рассказал об инциденте, который произошел с ним на съемках комедии «Удача» в январе этого года. Тогда у актера диагностировали перелом коленной чашечки, и на съемочную площадку он приходил на костылях.

«Моя коленная чашечка треснула, как картофельные чипсы. Комедия — это сложно, чувак», — рассказал звезда франшизы «Матрица».

Ривз признался, что получил травму во время перерыва. Тогда он пошел в свою гримерную, пол которой был покрыт ковром, и случайно споткнулся.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: “Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут”. И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: “Мое колено!”», — рассказывал режиссер Азиз Ансари изданию Daily Mail.

Несмотря на перелом, Ривз продолжил работу. Более того, он даже собирался танцевать в кадре сальсу, но коллеги отговорили его этой затеи.

«Он такой: “Я сделаю это!” Мы сразу бросились его отговаривать: “Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет”», — рассказывал ранее Ансари.