Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 июля 2024, новость

Киану Ривз рассказал, как травмировал ногу на съемках

Актер признался, что споткнулся о ковер в своей гримерной
Киану Ривз
Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Киану Ривз стал гостем «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» и рассказал об инциденте, который произошел с ним на съемках комедии «Удача» в январе этого года. Тогда у актера диагностировали перелом коленной чашечки, и на съемочную площадку он приходил на костылях.

«Моя коленная чашечка треснула, как картофельные чипсы. Комедия — это сложно, чувак», — рассказал звезда франшизы «Матрица».

Ривз признался, что получил травму во время перерыва. Тогда он пошел в свою гримерную, пол которой был покрыт ковром, и случайно споткнулся.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: “Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут”. И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: “Мое колено!”», — рассказывал режиссер Азиз Ансари изданию Daily Mail.

Несмотря на перелом, Ривз продолжил работу. Более того, он даже собирался танцевать в кадре сальсу, но коллеги отговорили его этой затеи.

«Он такой: “Я сделаю это!” Мы сразу бросились его отговаривать: “Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет”», — рассказывал ранее Ансари.

Напомним, в фильме «Удача» Киану Ривз не только играет главную роль, но и выступает в качестве режиссера вместе с Азизом Ансари. Детали сюжета картины пока держатся в секрете.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Удача
Киану Ривз
Киану Ривз
Keanu Reeves
Азиз Ансари
Aziz Ansari
Матрица
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Особенности национальной больницы»
Особенности национальной больницы
Трейлер
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Трейлер
Кадр из сериала «Дорога в тысячу ли» (2 сезон)
Дорога в тысячу ли
Трейлер (2 сезон, кор., англ. суб.)
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (4 сезон)
Эмили в Париже
Трейлер (4 сезон, часть 1, англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь