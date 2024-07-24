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24 июля 2024, новость

Кэти Холмс показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике

Ранее актриса попала в объективы папарацци с синяками под глазами

Американская актриса кино и телевидения и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс показала естественную внешность на фоне слухов о пластике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

45-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в синей рубашке в вертикальную белую полоску. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок. В объектив камеры также попала ее кошка Элеонора.

Ранее пользователи сети заподозрили Холмс в блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. На опубликованных папарацци фото актриса предстала в темно-синей футболке, белых брюках, черных балетках и синей бейсболке. На снимках было видно, что под глазами артистки присутствовали синяки.

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