Кэти Холмс показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике

Американская актриса кино и телевидения и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс показала естественную внешность на фоне слухов о пластике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

<div id="vk_post_-122141110_31467"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31467", -122141110, 31467, 'zFisQxEMSUiULyP9VvLtoqM3QmI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

45-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в синей рубашке в вертикальную белую полоску. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок. В объектив камеры также попала ее кошка Элеонора.