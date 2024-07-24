Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» от режиссеров Юсуфа Пирхасана, Алтана Денмеза и Эндера Михлара входит в топ-лист самых просматриваемых сериалов из Турции. В России за 161-серийной историей утонченной Эды и требовательного Серкана следили не менее пристально, чем в других странах. Чем закончился сериал «Постучись в мою дверь» и как сложилась судьба его основных героев — ответы на эти и другие вопросы читайте ниже.

Основная информация о сериале

В России «Постучись в мою дверь» транслировался сразу на нескольких телеканалах. В 2021 году сериал завоевал две турецкие телевизионные премии «Золотая бабочка» в номинациях «Лучший романтический комедийный сериал» и «Лучшая пара в сериале». Больше всего зрители отметили бесподобную игру Ханде Эрчел (роль Эды) и Керема Бюрсина (роль Серкана).

Собрали несколько интересных фактов об этом турецком сериале.

Жанр: комедия, мелодрама

Количество сезонов: 2

Количество серий: 161

Режиссер: Эндер Михлар, Алтан Денмез, Юсуф Пирхасан

Актеры: Керем Бюрсин, Ханде Эрчел, Аныл Ильтер, Басак Гюмюлчинелоглу, Эврим Доган, Эльчин Афакан, Сарп Бозкурт, Мелиса Денгель

Дата премьеры: 8 июля 2020 года — в мире, 1 декабря 2020 года — в России

Страна производства: Турция

Адаптация: сериал послужил основной для создания российской адаптации «Постучись в мою дверь в Москве» с Лианой Грибой и Никитой Волковым в главных ролях. В июле 2024 года стало известно, что сериал продлили на второй сезон.

Реакция зрителей

Положительная. Сериал занял первые строчки в рейтингах по всему миру, зрители на ура приняли историю любви Серкана Болата и Эды Йылдыз. Однако в Турции из-за сцены в одной из серий был оштрафован канал FOX, транслирующий «Постучись в мою дверь». Представителям Верховного совета радио и телевидения (RTÜK) не понравился момент, в котором Эда и Серкан вместе принимают джакузи.

Краткий сюжет сериала

Главная героиня Эда Йылдыз — прилежная студентка на курсе ландшафтной архитектуры. Она работает флористом вместе со своей тетей Айфер и мечтает получить образование в Италии. К тому же, на родине пиццы уже обосновался ее друг Дженк. Чтобы отправиться к нему, героиня подает заявку на получение стипендии. Надежды рушатся: девушка узнает, что финансирование стипендии отозвали. Эда винит в этом бизнесмена и главу архитектурного бюро Серкана Болата, чья компания не оказала ей необходимую поддержку.

В порыве гнева Эда находит Серкана на публичном мероприятии и высказывает ему все, что о нем думает. После они снова встречаются на улице, где Эда царапает машину Серкана, а потом пристегивает его к себе наручниками. Строгому предпринимателю приходится взять студентку с собой на деловую встречу в качестве спутницы.

Сложные отношения Серкана Болата с бывшей невестой Селин толкают его на небольшую аферу: он предлагает Эде изобразить фиктивный роман, взамен обещая оплатить последний год обучения девушки в университете. Девушка соглашается, однако постепенно начинает понимать, что испытывает к Серкану настоящие чувства.

Описание последней серии: итоги финального сезона

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (2 сезон)

К моменту последней серии Эда уже родила одного ребенка от Серкана и беременна вторым. Из-за неудачного падения с лестницы у девушки начинаются схватки, муж везет ее в больницу, но врачи успевают исправить ситуацию — матери и ребенку больше ничего не угрожает.

Проходит несколько дней, как у супругов внезапно ломается машина прямо посреди леса. Это приводит к ссоре между Эдой и Серканом. В порыве гнева у девушки отходят воды, она понимает, что вот-вот начнет рожать. Автомобиль заводится в самый последний момент, но Серкан не успевает довезти жену до больницы. Эде приходится рожать прямо на берегу водоема. Серкан Болат принимает роды у Эды, и на свет появляется мальчик. Пара счастливо живет в браке с двумя детьми.

Как сложилась судьба героев

Помимо любовной истории Эды Йылдыз и Серкана Болата, в сериале разворачивается еще несколько сюжетных линий. Вот, как сложилась судьба главных героев «Постучись в мою дверь».

Эда и Серкан

Пара наконец-то поженилась, в браке у них родились двое прекрасных детей. Они счастливо живут в большом доме. Серкан реорганизовал компанию и добился получения крупного контракта в Голландии.

Айдан

Мать Серкана Болата воссоединяется с биологическим отцом своего сына — Кемалем, обретя, наконец, счастье.

Айфер

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

В финале сериала тетя главной героини встречает мужчину, о котором давно мечтала. Им становится образованный, надежный и галантный врач Эды.

Сейфи

Сейфи утомили бесконечные капризы и замечания Айдан, рядом с которой, к тому же, появился заботливый Кемаль. В заключительной серии «Постучись в мою дверь» зрители видят его в доме Серкана и Эды. Он заботится об их детях и всячески помогает паре.

Перил и Энгин

Романтичный и жизнерадостный Энгин к концу сериала так и не смог стать поваром, но нашел свое счастье в заботе о сыне и жене Перил.

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (2 сезон)

Бурак и Мело

Мело понимает, что Бурак — совсем не тот мужчина, которого она хочет видеть рядом с собой на протяжении жизни. Он делает Мело предложение, но девушка проглатывает кольцо, которое лежало в бокале с напитком в качестве сюрприза. Она обращается к врачу. Проблему Мело решает доктор Хакан, в которого она влюбляется с первого взгляда.

Будет ли продолжение сериала «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (2 сезон)

Официального заявления от создателей о бесповоротном окончании «Постучись в мою дверь» не было. С момента выхода последнего эпизода сериала прошло уже несколько лет, пока никаких намеков на продолжение нет. Финал второго сезона практически не оставляет вопросов: судьба героев пришла к логичному завершению и счастью. Поэтому история Серкана и Эды, скорее всего, окончательно завершена и вряд ли получит официальное продолжение.